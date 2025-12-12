Sara Allemand debutta in Coppa del Mondo brutta caduta nella discesa di St Moritz | cos’è successo all’azzurra

Sara Allemand ha esordito in Coppa del Mondo durante la discesa di St. Moritz, ma la gara è stata segnata da una brutta caduta. L'azzurra, alla sua prima partecipazione al massimo circuito internazionale di sci alpino, ha vissuto un momento difficile sulla pista svizzera.

Sara Allemand ha fatto il proprio esordio in Coppa del Mondo, prendendo parte per la prima volta in carriera a un evento del massimo circuito internazionale itinerante di sci alpino. La 25enne, che nella passata stagione era salita sul podio in Coppa Europa in tre occasioni, si è presentata al cancelletto di partenza per disputare la discesa libera di St. Moritz, indossando il pettorale numero 49. L'azzurra ha disputato una buona prima parte di gara, ma ha commesso una sbavatura sull'ultimo salto, si è leggermente sbilanciata, si è accovacciata, è andata a sbattere contro una porta, è caduta e ha picchiato il fianco sinistro s ul manto nevoso, giungendo al traguardo.