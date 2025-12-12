Sapori Spongata superstar vince Anzio Riccò

La spongata è un dolce tradizionale ricco di sapori e aromi, apprezzato in molte regioni italiane. Questa delizia, con il suo ripieno di miele, frutta candita e spezie, rappresenta un esempio di arte pasticcera autentica. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche e le varianti di questa specialità, tra cui la celebre Spongata superstar, e i suoi legami con le tradizioni locali.

Rotonda e schiacciata, rivestita di pasta frolla, dentro uno speciale ripieno di colore bruno composto solitamente di miele, arancio candito, uvetta, mandorle, noci, cannella, marmellata di mele. Non è un dolce misterioso, la spongata rappresenta una tradizione allargata a gran parte dell'Italia centro-nord. Ma per conoscere meglio le sue antiche origini l'Associazione Medicea, Slow Food Luniapua, Comune di Fivizzano, Fivizzano Ccn e Pro Loco hanno organizzato lunedì un appuntamento a 'Sapori di Natale' sulla spongata tra storia, gusto e tradizione, insieme ad un contest a cui hanno preso parte privati e produttori.

