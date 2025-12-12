Santucci apre al Vomero | brindisi e nuove veraci in Via Giotto

Lunedì 15 dicembre, alle ore 19.00, in Via Giotto 14a a Napoli, si inaugura il nuovo locale di Santucci nel quartiere Vomero. Un evento dedicato agli amanti della pizza autentica e delle atmosfere conviviali, con brindisi e l’apertura di nuove veraci, per condividere un’esperienza gastronomica ricca di tradizione e passione.

