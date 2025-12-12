Santucci apre al Vomero | brindisi e nuove veraci in Via Giotto

Lunedì 15 dicembre, alle ore 19.00, in Via Giotto 14a a Napoli, si inaugura il nuovo locale di Santucci nel quartiere Vomero. Un evento dedicato agli amanti della pizza autentica e delle atmosfere conviviali, con brindisi e l’apertura di nuove veraci, per condividere un’esperienza gastronomica ricca di tradizione e passione.

Lunedì 15 dicembre, dalle ore 19.00, in Via Giotto 14a a Napoli, prende forma un appuntamento pensato per chi ama la pizza e le storie costruite con pazienza. È un brindisi di benvenuto nella nuova casa di Salvatore Santucci, tra impasti studiati e gesti di autentica accoglienza. Un benvenuto aperto a tutti La serata del . Sbircialanotizia.it Under 19 San Paolo 1 - Resistenza Granata 3 Partita che si apre in perfetto equilibrio: la squadra di mister Burzio gestisce bene il gioco, fraseggiando da dietro alla ricerca dell’imbucata giusta. Il San Paolo è compatto e respinge ogni assalto. Al 20’, dopo un b - facebook.com facebook © Sbircialanotizia.it - Santucci apre al Vomero: brindisi e nuove veraci in Via Giotto