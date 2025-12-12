Santuario di Montenero domenica 14 dicembre il Concert de Noël di Charpentier

Domenica 14 dicembre al Santuario di Montenero si terrà il

La sua musica riesce a parlare al cuore dell’ascoltatore moderno come a quello del suo tempo, il XVII secolo, attraverso l’eleganza e la luminosità delle sue melodie immediatamente percepibili, sempre incanalate in un rigoroso quanto efficace linguaggio formale: è il compositore francese. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

