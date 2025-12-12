Santa Lucia Prosa dj-set e concerti | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Scopri le principali iniziative di Santa Lucia a Bergamo e provincia, tra eventi natalizi, spettacoli, concerti, dj-set e attività per tutta la famiglia. Dalla pista di pattinaggio al Villaggio di Natale, passando per spettacoli teatrali e incontri con personaggi tradizionali, c'è un ricco programma per vivere appieno l'atmosfera festiva.

Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale, la pista di pattinaggio, gli artisti di strada e il dj-set a ChorusLife, lo spettacolo “Pignasecca e Pignaverde” con Tullio Solenghi al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, spettacoli e incontri con Santa Lucia in tanti paesi, tanti concerti e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 12 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it