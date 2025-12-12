Santa Lucia prima tappa all’Ospedale dei bambini Pietro Barilla

Santa Lucia ha fatto visita all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” portando doni ai piccoli pazienti. Un momento di gioia e speranza che ha portato sorrisi e sollievo ai bambini ricoverati, rafforzando il legame tra tradizione e solidarietà.

E' una Santa Lucia carica di doni quella che è passata all'Ospedale dei Bambini "Pietro Barilla" per lasciare un regalo ai piccoli pazienti ricoverati. I regali sono stati offerti da Fondazione Cariparma e presi in consegna con cura dal personale sanitario e dalle coordinatrici infermieristiche.

Santa Lucia è arrivata a Mantova: prima tappa al Poma dai bimbi della Pediatria

