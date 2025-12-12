Santa Lucia porta 500 sorrisi nelle scuole dell’infanzia di Fiorenzuola grazie ad Avis

Santa Lucia torna a portare gioia nelle scuole dell’infanzia di Fiorenzuola, grazie alla collaborazione con AVIS Comunale. Anche quest’anno, la tradizione si rinnova, regalando sorrisi e dolci ai piccoli studenti. Con 500 sacchetti di caramelle distribuiti, l’evento celebra la solidarietà e la felicità condivisa tra bambini e comunità.

Una tradizione che si rinnova e che continua a crescere nel segno della solidarietà e della gioia. Anche quest'anno Santa Lucia, con il supporto di AVIS Comunale Fiorenzuola, ha fatto visita a tutti gli asili della città, distribuendo 500 sacchetti di caramelle ai bambini per celebrare una delle.

