Santa Lucia | perché si festeggia e come viverla con i bambini

Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, figura di luce e protezione. Questa giornata è caratterizzata da tradizioni che coinvolgono soprattutto i bambini, tra attese, doni e riti simbolici. In molte città italiane, la figura di Santa Lucia rappresenta un momento di festa e di condivisione familiare, mantenendo vive usanze antiche legate alla magia e alla speranza.

Un emozionante regalo di Santa Lucia aspetta i bambini ricoverati in #Pediatria all'ospedale di Piacenza! Sabato 13 dicembre, alle 11, i SEA Supereroiacrobatici ODV ETS porteranno un messaggio di vicinanza, trasformando la mattinata in un momento di fest - facebook.com Vai su Facebook

