Santa Lucia | perché si festeggia e come viverla con i bambini

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, figura di luce e protezione. Questa giornata è caratterizzata da tradizioni che coinvolgono soprattutto i bambini, tra attese, doni e riti simbolici. In molte città italiane, la figura di Santa Lucia rappresenta un momento di festa e di condivisione familiare, mantenendo vive usanze antiche legate alla magia e alla speranza.

Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, protettrice della luce. In molte città italiane la tradizione le affida il compito di portare doni ai bambini, tra attese notturne, biscotti lasciati sul tavolo e campanelli che annunciano il suo passaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

#SantaDomenicadiRicadi #SANTA #LUCIA #BALLODEIGIGANTI #festa2023 #fiestas #festivals3/8

Video #SantaDomenicadiRicadi #SANTA #LUCIA #BALLODEIGIGANTI #festa2023 #fiestas #festivals3/8

santa lucia perch233 festeggiaSanta Lucia: perché si festeggia e come viverla con i bambini - In molte città italiane la tradizione le affida il compito di portare doni ai bambini, tra attese notturne, biscotti lasciati sul tavolo ... Riporta fanpage.it

santa lucia perch233 festeggiaSanta Lucia, come si festeggia in Italia: le tradizioni nelle città - Da Siracusa e Palermo, dove si conservano riti antichi e dolci tipici come la cuccìa, al Nord e al Centro con mercatin ... Da msn.com