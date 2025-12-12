Santa Lucia 13 dicembre | dove si festeggia in Lombardia?
Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, festa tradizionale molto sentita in Lombardia. Questa ricorrenza, accompagnata dal proverbio “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”, segna l'inizio delle festività natalizie e rappresenta un momento di tradizione e cultura diffuso nella regione. Scopriamo insieme dove e come si festeggia questa importante ricorrenza in Lombardia.
Milano, 12 dicembre 2025 – Il 13 dicembre porta con sé un proverbio che tutti conoscono: “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”. Non è più vero dal punto di vista astronomico, ma lo era ai tempi del calendario giuliano, quando la festa cadeva davvero in prossimità del solstizio d’inverno. È rimasta l’idea simbolica: una soglia tra buio e luce, un passaggio verso giorni più luminosi. In Lombardia, la ricorrenza è viva in molte province: Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona e Pavia. Qui Santa Lucia non è solo patrona della vista, ma anche una figura amatissima dai bambini, più attesa perfino di Babbo Natale. Ilgiorno.it
Come tradizione vuole , a Santa Lucia non possono mancare " i zepp'r " , le zeppole bollite un dolce tanto antico e povero quanto buono
