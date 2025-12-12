Santa Elisabetta Sapori d’autore nel cuore di Firenze

Il Ristorante Santa Elisabetta, situato nell’Hotel Brunelleschi nel cuore di Firenze, conferma le sue due Stelle Michelin per il 2026. Immerso nella storica Torre della Pagliazza, il locale rappresenta un punto di riferimento per la cucina d’autore, offrendo un’esperienza gastronomica raffinata e autentica nel centro della città.

Il Ristorante Santa Elisabetta dell' Hotel Brunelleschi – gioiello gastronomico all'interno della Torre della Pagliazza, nel cuore più antico di Firenze – annuncia la riconferma delle due Stelle Michelin per il 2026. Un traguardo che conferma un percorso fatto di dedizione assoluta, studio, sacrificio e costanza, portato avanti giorno dopo giorno dall'intero team del locale, capitanato dall' Executive Chef Rocco De Santis. "Mantenere questo risultato è un onore immenso – esordisce De Santis–. Un risultato che racchiude anni di lavoro silenzioso, di sfide condivise e di una ricerca che non si ferma mai.