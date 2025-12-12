Sansepolcro caccia a centrocampista e punta Intanto il club svincola il difensore Fumanti

Il Sansepolcro è alla ricerca di un centrocampista e di una punta, mentre ufficializza la svincolazione del difensore Gabriele Fumanti. La decisione, già annunciata con l’arrivo di Baraboglia e la sua assenza dalla distinta di domenica scorsa, segna un nuovo passo nel mercato della squadra.

La decisione era già nell'aria: l'arrivo di Baraboglia e la sua non presenza nella distinta dei venti di domenica scorsa a Trestina sono state l'anticipazione del provvedimento reso ufficiale ieri: il difensore centrale Gabriele Fumanti, classe 1998, non fa più parte dell'organico del Sansepolcro. Giunto in estate dopo la stagione disputata con la Sangiovannese, il giocatore di Gubbio non ha risposto in base a quelle che erano le aspettative e la società bianconera ha deciso così di interrompere il rapporto con lui. Tutto questo quando il campionato è giunto alla vigilia della penultima giornata di andata e con il delicato scontro diretto casalingo che fra la compagine di Ciampelli e l'Orvietana, non dimenticando che mancherà per squalifica una pedina importante come Omohonria.

