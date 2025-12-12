Sanremo scandalo dietro le quinte | ex vincitore sbotta contro Conti

Un ex vincitore di Sanremo esplode di fronte alle telecamere, criticando apertamente Carlo Conti. Una telefonata scherzosa svela tensioni e frustrazioni accumulate nel tempo, dando nuova linfa alle controversie attorno al celebre festival. Tra passioni e rivalità, il mondo di Sanremo continua a essere teatro di dinamiche complesse e sorprendenti.

Una chiamata scherzosa rivela frustrazioni di un ex vincitore di Sanremo verso Carlo Conti. Cosa è successo davvero? Il Festival di Sanremo è da sempre uno specchio delle passioni, delle rivalità e delle dinamiche di un mondo musicale che non smette di generare discussioni anche molto lontano dal palco dell’Ariston. Nell’ultimo weekend, un episodio curioso ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati. Un ex vincitore della manifestazione ha reagito in modo veemente durante una telefonata che credeva essere con Carlo Conti. La figura che da anni guida la direzione artistica e la conduzione del Festival. Screenworld.it

Radio Manà Sport Roma. . La canzone di Galopeira che Carlo Conti non ha voluto a Sanremo. Oggettivamente uno scandalo. - facebook.com facebook

Sanremo: Palazzo Roverizio ospita il concerto-spettacolo "Scandali in Salotto" x.com