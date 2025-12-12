Sanremo giovani l’amatissima star dei podcast al timone | Sognavo di fare il conduttore

La nuova edizione di Sanremo Giovani si distingue per un'apertura ricca di energia e novità. Oltre agli artisti emergenti, è stata l'attenzione verso il conduttore a catturare l'interesse, grazie a una star dei podcast che ha svelato il suo sogno di condurre. Un inizio che promette emozioni e sorprese per questa edizione speciale.

News Tv. La nuova edizione di Sanremo Giovani si è aperta con un’energia diversa dal solito. Non sono stati soltanto i giovani artisti a catturare l’attenzione del pubblico, ma un elemento che, ancora prima dei risultati, ha acceso conversazioni e aspettative: la scelta della guida della serata. Una presenza capace di unire mondi diversi, amatissima sui social e seguitissima dal pubblico più giovane, che ieri ha fatto il suo debutto in una veste del tutto nuova. Chi ha seguito la puntata lo ha capito in pochi minuti: qualcosa stava cambiando, e quel cambiamento aveva molto a che fare con chi si trovava al centro del palco. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sanremo giovani, l’amatissima star dei podcast al timone: “Sognavo di fare il conduttore”

