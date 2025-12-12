Sanità in piazza arriva a Rapallo | screening gratuiti e informazioni sui servizi Asl 4

Sanità in piazza arriva a Rapallo, offrendo screening gratuiti e informazioni sui servizi dell'Asl 4. Dopo il successo di Chiavari, l'iniziativa promossa dalla Regione Liguria torna nel Tigullio per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e l'accesso ai servizi sanitari. L'evento mira a coinvolgere i cittadini e promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute.

Dopo la tappa di Chiavari di venerdì 5 dicembre, l'iniziativa promossa dalla Regione Liguria "Sanità in piazza" torna nel Tigullio. L'appuntamento è in programma mercoledì 17 dicembre 2025 a Rapallo, sul lungomare Vittorio Veneto, presso il Chiosco della Musica.Dalle 9 alle 12 gli operatori.