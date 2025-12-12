La Procura di Milano ha avviato un’indagine sui problemi emersi nel reparto di cure intensive del San Raffaele, dopo che i Nas hanno segnalato criticità organizzative durante il fine settimana di Sant'Ambrogio. L'apertura del fascicolo, di natura preliminare, mira a chiarire le cause delle difficoltà riscontrate nel nosocomio milanese.

Milano – La Procura di Milano ha aperto un fascicolo modello 45, registro degli atti non costituenti notizia di reato, dopo la serie di criticità organizzative nel reparto cure intensive del San Raffaele di Milano, emerse durante il fine settimana di Sant'Ambrogio. L’atto formale con l’apertura dell’inchiesta. La procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano ha dunque aperto un'inchiesta - al momento senza ipotesi di reato né indagati -, dopo le prime verifiche da parte dei carabinieri del Nas. La loro relazione, arrivata stamane in Procura insieme a quella della Squadra mobile, si affiancherà alla documentazione dell'Ispettorato del lavoro. Ilgiorno.it

San Raffaele, la Procura di Milano apre un’inchiesta dopo la relazione dei Nas sul reparto andato in tilt

