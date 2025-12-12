San Raffaele ancora disagi all' Iceberg

Nuovi disagi al San Raffaele, in particolare nel padiglione Iceberg, dove il terzo piano, sede di reparti critici, ha subito un'interruzione degli accessi. L'incidente, avvenuto nella notte tra il 5 e il 7, ha causato il trasferimento dei pazienti e sollevato preoccupazioni sulla gestione del personale infermieristico affidato a una Cooperativa esterna.

Nuovi disagi al San Raffaele in particolare al terzo piano dell'Iceberg il padiglione più delicato dove si trovano l'admission room, il reparto di Medicina ad alta intensità e quello di cure intensive, affidati a una Cooperativa esterna che, la notte fra il 5 e 7, ha causato il blocco degli accessi al pronto soccorso e il trasferimento dei pazienti in altri reparti per l'incompetenza del personale infermieristico. La notte tra il 10 e l'11 dicembre, due infermieri si sono dimessi dalla cooperativa e non si sono presentati al lavoro, creando un buco al turno notturno. Ieri mattina altri due infermieri hanno fatto lo stesso: si sono dimessi e non si sono presentati in reparto.

San Raffaele, l'Iceberg e la cooperativa lucana: chi sono e da chi vengono assunti gli infermieri del caos in reparto - Il personale era stato inviato da Auxilium, fondata dal vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo.

San Raffaele, caos in reparto: "Farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a quelle prescritte". Si dimette l'amministratore unico Galli - Infermieri esterni senza competenze nei reparti ad alta intensità.