San Leone pista ciclabile a rischio | Italia Viva e Mareamico chiedono un intervento immediato

Italia Viva e Mareamico Sicilia segnalano la grave situazione della pista ciclabile di San Leone, minacciata dall’erosione costiera. La perdita di porzioni della struttura e il rischio di ulteriori crolli richiedono interventi immediati per tutelare la sicurezza di cittadini e visitatori e preservare il patrimonio locale.

Italia Viva e Mareamico Sicilia intervengono sulla situazione del lungomare di San Leone, dove l’avanzare dell’erosione costiera sta mettendo seriamente a rischio la stabilità della pista ciclabile, ormai in parte crollata, e dell’intera area pedonale.I coordinatori di Italia Viva, Roberta Lala e. Agrigentonotizie.it

Erosione costiera San Leone: allarme per pista ciclabile e lungomare Agrigento e il video che mostra il disastro - Italia Viva e Mareamico Sicilia chiedono intervento urgente; rischio crollo, appello per opere protezione immediata su lungomare turistico siciliano ... lasicilia.it

La pista ciclabile è crollata, Mareamico e ItaliaViva: “serve un intervento immediato” - Italia Viva e Mareamico Sicilia intervengono con decisione sulla situazione del lungomare di San Leone, dove l’avanzare dell’erosione costiera sta mettendo seriamente a rischio la stabilità della pist ... grandangoloagrigento.it

https://www.siciliatarget.it/2025/12/10/crollato-nuovamente-un-tratto-della-pista-ciclabile-a-san-leone-lerosione-attacca-la-strada/ - facebook.com facebook

In pista due domatori di leoni … cosa succederà? É arrivato il momento di #francifialdini e #giovannipernice #ballandoconlestelle @Ballando_Rai x.com