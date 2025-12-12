San Giuliano verso i nuovi emblemi | trasmesse le miniature alla Presidenza del Consiglio

San Giuliano Terme si prepara a ufficializzare i nuovi emblemi araldici, simboli distintivi che rappresentano la città nel suo riconoscimento ufficiale come ‘Città’. Il processo, ormai in fase avanzata, prevede la trasmissione delle miniature alla Presidenza del Consiglio, segnando un passo importante verso l’adozione degli emblemi definitivi.

San Giuliano Terme (PI), 11 dicembre 2025 – Si avvicina al traguardo il percorso che porterà San Giuliano Terme ad avere i nuovi emblemi araldici ufficiali, quelli propri di un Comune insignito del titolo di ‘Città’. Le miniature dello stemma, del gonfalone e della bandiera sono state completate e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze. Le tre miniature, realizzate a mano dallo Studio 17 di Sbrana e Mallegni di Pontasserchio con tecnica mista (acquerello e matita), rappresentano l'ultima tappa prima della concessione ufficiale degli emblemi che avverrà con decreto del Presidente della Repubblica. Lanazione.it

