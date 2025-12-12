San Giovanni della Croce | il mistico carmelitano celebrato il 12 dicembre

Il 12 dicembre si celebra San Giovanni della Croce, mistico e riformatore carmelitano. Figura centrale nella spiritualità cristiana, la sua vita e le sue opere continuano a ispirare numerosi fedeli. La sua testimonianza di fede e ricerca interiore lo rendono un modello di santità e devozione.

. San Giovanni della Croce è uno dei santi più venerati nella tradizione cristiana, celebrato il 12 dicembre. Nato il 24 giugno 1542 a Fontiveros, in Spagna, Giovanni de Yepes Álvarez, conosciuto come San Giovanni della Croce, è stato un mistico carmelitano e un importante riformatore dell'Ordine dei Carmelitani. La sua vita e le sue opere hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della spiritualità cristiana. Perché è diventato santo. Giovanni della Croce è diventato santo grazie alla sua profonda fede e al suo contributo alla riforma dell'Ordine carmelitano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Giovanni della Croce: il mistico carmelitano celebrato il 12 dicembre

