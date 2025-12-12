San Donato il passo di lato di Locascio Ma FdI attacca
Adriana Locascio si dimette dalla presidenza del Quartiere di San Donato, dopo le polemiche legate a un procedimento giudiziario e alle tensioni politiche. La decisione arriva in un clima di scontri tra diverse fazioni, con Fratelli d’Italia che non risparmia critiche. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni locali e questioni giudiziarie che coinvolgono la figura di Locascio.
Ora è ufficiale. Adriana Locascio, dopo la bufera che ha investito lei e il compagno – a processo con l’accusa di diffamazione per alcune mail che tirano in ballo Coalizione civica e la cooperativa Eta Beta – si è dimessa da presidente di Quartiere. "Un passo di lato", come l’ha definito lei stessa, arrivato dopo mesi di polemiche politiche: "Il rispetto delle istituzioni e il richiamo alla responsabilità per il bene comune hanno orientato il mio silenzio sulla vicenda – puntualizza Locascio –. Nell’interesse della comunità che ho avuto l’onore di rappresentare, mi sono resa disponibile a fare un passo di lato, rassegnando le dimissioni da presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
