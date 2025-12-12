Salvata grazie a un messaggio GPS era stata sequestrata e picchiata per 24 ore | arrestato un 32enne

Una donna di 27 anni è stata sequestrata e maltrattata per 24 ore prima di essere salvata grazie a un messaggio GPS inviato dal suo telefono. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un 32enne accusato di averla tenuta prigioniera e di averla picchiata.

A salvare una donna di 27 anni dalla prigionia e dagli abusi è stato un semplice messaggio contenente la sua posizione. L’amico a cui lo aveva inviato ha capito che si trattava di una richiesta di aiuto e ha subito allertato la polizia. Gli agenti si sono recati immediatamente sul posto, a Remondò, frazione di Gambolò, alle porte di Vigevano, dove la donna era segregata da oltre 24 ore. La vittima, italiana, era stata aggredita e minacciata da un uomo di 32 anni, di origine marocchina, che lei considerava un semplice conoscente. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha opposto resistenza, cercando di impedire l’ingresso degli agenti. Ilfattoquotidiano.it

