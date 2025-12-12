Salva la figlia davanti a scuola padre travolto dalla sua stessa auto

Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Bologna, nella zona collinare, dopo essere stato investito dalla sua stessa auto mentre stava lasciando la figlia davanti alla scuola. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, suscitando immediato interesse e preoccupazione.

Stava lasciando la figlia davanti alla scuola, come ogni mattina. Poco dopo, la tragedia. Un uomo di 44 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Bologna nella zona collinare della città, dopo essere stato investito dalla sua stessa auto.

