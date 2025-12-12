Salute fascino e gusto L’incanto slow della bella Merano

Merano, città di fascino e benessere, si distingue per il suo stile slow che unisce salute, bellezza e gusto. In questo articolo, Paolo Galliani ci invita a scoprire l’incanto di questa località, tra atmosfere rilassanti e tradizioni autentiche, valorizzando il suo carattere unico e raffinato.

di Paolo Galliani L’enfasi è un artificio retorico che costringe quasi sempre ad affondare in un mare di ovvietà. Di cui località come Merano francamente non hanno bisogno. E per rendersene conto basta sostituire l’arroganza della velocità con la lentezza, preferire un po’ di sana contemplazione al tritacarne dei social e dedicare un timing sensato alla deliziosa via dei Portici che collega Piazza Duomo a Piazza del Grano. Passeggiata peraltro istintiva in una città che ha fatto della flânerie un rito distintivo. Del resto evidente lungo la sponda destra del Passirio incorniciato dalle statue di scrittori e artisti che qui hanno lasciato il cuore; e da composizioni floreali care a una località altoatesina che sublima la sua passione per il gardening-nelle 80 ambientazioni botaniche dei Giardini di Castel Trauttmansdorff. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salute, fascino e gusto. L’incanto slow della bella Merano

