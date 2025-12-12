Salto con gli sci | Raimund fa sorridere Klingenthal in qualificazione Alex Insam unico azzurro avanti

Nella qualificazione a Klingenthal, prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci, Raimund ha regalato sorrisi, mentre Alex Insam si è distinto come l'unico azzurro ad avanzare. La serata ha segnato l'inizio di una nuova stagione, con attese e speranze per gli atleti italiani.

In archivio la serata della qualificazione a Klingenthal, prima tappa tedesca della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2025-2026. Sull'HS140 della Sassonia vicinissimo al confine ceco a gioire è Philipp Raimund, che svetta con il punteggio di 143.5 a seguito del salto più lungo tra quelli realizzati quest'oggi, da 139.5 metri (non molto dopo, peraltro, che si era deciso di saltare da stanga 13 e non più da stanga 14). Alle sue spalle Domen Prevc: per lo sloveno leader di Coppa del Mondo 135.5 metri e 140.6 punti in una sera che, vento a parte, non è poi del tutto complicata. Terzo Ryoyu Kobayashi: per il Concorde giapponese 137.

