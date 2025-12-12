Salta la finale del Grande Fratello 2025 | motivo e nuova data

La finale del Grande Fratello 2025 è stata spostata di alcuni giorni, con una nuova data prevista per il 18 dicembre. Secondo quanto riportato da OAPLUS, la conclusione dello show si anticipa rispetto alle previsioni iniziali, modificando il calendario della finalissima e prolungando la corsa dei concorrenti.

La corsa alla vittoria del Grande Fratello 2025 si allunga di qualche giorno. Stando all'indiscrezione rilanciata da OAPLUS e firmata da Simona Bastiani, la finalissima slitta di tre giorni: il prime time di lunedì 15 dicembre diventa di fatto la penultima, mentre il sipario calerà giovedì 18 dicembre. Una scelta arrivata "dagli ultimi palinsesti Mediaset" che punta a evitare sovrapposizioni con le festività e a spingere il pubblico fino alla settimana che precede il Natale.

