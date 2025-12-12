Salsiccia richiamata dai supermercati presenza di pezzi di metallo nella carne

Un richiamo di prodotti alimentari è stato avviato a causa della presenza di frammenti di metallo nelle salsicce e salamelle delle marche NaturAmica e HRC Gourmeat, prodotti dall’azienda Franzin Carni Srl. La misura coinvolge alcune confezioni vendute nei supermercati, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire rischi per la salute.

L'azienda Franzin Carni Srl ha richiamato alcune confezioni di salsicce e salamelle di marca NaturAmica e HRC Gourmeat dai supermercati a causa della presenza di frammenti di metallo all'interno della carne utilizzata per produrle. L'avviso riguarda un solo lotto ed è stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute, nell'apposita sezione dedicata ai richiami da parte delle aziende. Non è semplice individuare dalle confezioni i prodotti richiamati, perché si presentano in diverse quantità, oltre che, come detto, con due marchi differenti. È quindi fondamentale controllare il numero di lotto, il luogo di produzione e la scadenza, per non incorrere in rischi per la salute in caso di consumo.

