Salsiccia e salamella di suino richiamate il motivo dell’allerta

Dilei.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha emesso un'allerta riguardante il richiamo di un lotto di salsiccia e salamella di suino, commercializzate con i marchi NaturAmica e HRC Gourmeat. L'avviso è rivolto ai consumatori per motivi di sicurezza alimentare, invitando a prestare attenzione e verificare la presenza del prodotto nel proprio approvvigionamento.

Una nuova nota del Ministero della Salute richiama l’attenzione delle consumatrici e dei consumatori su un lotto di  salsiccia e salamella di suino  commercializzate con i marchi  NaturAmica  e  HRC Gourmeat. L’allerta, diffusa attraverso il portale  Il Fatto Alimentare  dedicato alla sicurezza alimentare, riguarda un potenziale rischio fisico legato alla  presenza di un corpo estraneo metallico  all’interno dei prodotti. Un dettaglio che, pur non frequente, impone l’immediata sospensione del consumo per tutelare la salute pubblica. Le ragioni del richiamo. Il richiamo coinvolge le confezioni da  250 grammi  fino ai formati più grandi da  2,5 kg, tutte contraddistinte dal  lotto 533501  e dalle date di scadenza comprese tra  10 dicembre 2025 e 17 dicembre 2025. Dilei.it

salsiccia e salamella di suino richiamate il motivo dell8217allerta

© Dilei.it - Salsiccia e salamella di suino richiamate, il motivo dell’allerta

salsiccia salamella suino richiamatePezzi di metallo nella carne: salsiccia ritirata dal commercio, l’avviso del Ministero della salute - Il richiamo della salsiccia per una possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla segnalazione di presenza di corpi estranei metallici all'interno ... fanpage.it

salsiccia salamella suino richiamateIscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto Alimentare - Richiamato un lotto di salsiccia e salamella di suino con i marchi NaturAmica e HRC Gourmeat per presenza di un corpo estraneo metallico ... ilfattoalimentare.it

vera salsiccia come una volta!

Video vera salsiccia come una volta!