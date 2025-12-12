Salsiccia e salamella di suino richiamate il motivo dell’allerta

Il Ministero della Salute ha emesso un'allerta riguardante il richiamo di un lotto di salsiccia e salamella di suino, commercializzate con i marchi NaturAmica e HRC Gourmeat. L'avviso è rivolto ai consumatori per motivi di sicurezza alimentare, invitando a prestare attenzione e verificare la presenza del prodotto nel proprio approvvigionamento.

Una nuova nota del Ministero della Salute richiama l'attenzione delle consumatrici e dei consumatori su un lotto di salsiccia e salamella di suino commercializzate con i marchi NaturAmica e HRC Gourmeat. L'allerta, diffusa attraverso il portale Il Fatto Alimentare dedicato alla sicurezza alimentare, riguarda un potenziale rischio fisico legato alla presenza di un corpo estraneo metallico all'interno dei prodotti. Un dettaglio che, pur non frequente, impone l'immediata sospensione del consumo per tutelare la salute pubblica. Le ragioni del richiamo. Il richiamo coinvolge le confezioni da 250 grammi fino ai formati più grandi da 2,5 kg, tutte contraddistinte dal lotto 533501 e dalle date di scadenza comprese tra 10 dicembre 2025 e 17 dicembre 2025.

