Salomon e Slam Jam vogliono farci vestire bene per la nostra prossima discesa in snowboard

Salomon e Slam Jam uniscono le forze per proporti un'abbigliamento performante e di stile, ideale per affrontare con stile e comfort la tua prossima discesa in snowboard. Una collaborazione che combina tecnologia, design e tendenza, pensata per gli amanti dello sport e della moda outdoor.

La nuova collaborazione tra Salomon e Slam Jam porta la montagna dentro il quotidiano urbano, partendo da un linguaggio condiviso dalle due realtà. Da una parte c'è la cultura dello snowboard, parte integrante dell'identità del brand francese, nato negli anni Ottanta e cresciuto come espressione di libertà e anticonformismo. Dall'altra c'è Slam Jam, fondata nel 1989 in un contesto profondamente legato alle sottoculture italiane, da sempre distante dai codici convenzionali dello streetwear mainstream. Il drop di Salomon x Slam Jam che ridefinisce la snowboard culture - Salomon e Slam Jam hanno pensato a una capsule che sembra arrivare direttamente dall'immaginario Y2K e da un'idea di futuro particolare.

