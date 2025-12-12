Salis in missione a Bruxelles | Costruiamo giuste connessioni con l' Europa

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha concluso a Bruxelles una missione di due giorni, incontri con rappresentanti della Commissione e del Parlamento europei. L'obiettivo è rafforzare le relazioni e promuovere progetti condivisi tra la città e l'Unione Europea, creando connessioni solide e giuste per lo sviluppo locale e internazionale.

Si è conclusa giovedì sera la missione della sindaca di Genova, Silvia Salis, a Bruxelles, dopo due giorni di appuntamenti istituzionali tra Commissione e Parlamento europei. Cuore della giornata, gli incontri con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e con il commissario per il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

