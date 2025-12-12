Salah torna tra i convocati del Liverpool la chiacchierata con Slot è servita

Mohamed Salah è stato reintegrato nella lista dei convocati del Liverpool per la partita contro il Brighton. La sua presenza rappresenta una notizia importante per i Reds, che cercano di consolidare la posizione in campionato. Dopo un periodo di assenza, l'attaccante egiziano torna a disposizione del tecnico, pronto a contribuire con la sua classe e determinazione.

Mohamed Salah è tornato nella lista convocati del Liverpool per il match contro il Brighton di domani. Salah convocato da Slot. Arne Slot aveva annunciato in conferenza stampa stamani che avrebbe parlato con il calciatore dopo le dichiarazioni fuori luogo dell’egiziano in seguito ad alcune partite in cui era rimasto in panchina. Contro l’Inter in Champions Salah non era tra i convocati. Come riportato dal giornalista Ben Jacobs su X, però: ulteriori discussioni sul futuro a lungo termine di Salah sono previste al ritorno dell’egiziano dalla Coppa d’Africa il mese prossimo. Dunque, il suo futuro è ancora in bilico, dopo aver firmato un nuovo contratto quest’estate che lo lega al Liverpool fino a giugno 2027. Ilnapolista.it

Salah, addio al Liverpool vicino? L'indizio di Slot e le piste di mercato - L'attaccante egiziano è in rotta con i Reds dopo essere stato escluso dai convocati per la trasferta di Champions League contro l'Inter, vin ... msn.com

Liverpool, non solo caso Salah: per il post Slot, il nome di Fabregas torna d’attualità - Liverpool, il destino di Slot e il nome di Fabregas per la panchina dei Reds: il focus su Youtube ... calciomercato.it

Posteggia in panchina un mostro sacro come Momo Salah aprendo uno scenario che probabilmente porterà all’addio di uno dei cinque calciatori più forti al mondo. Rigorino all’87’ e torna a casa con 3 punti da San Siro. Ma soprattutto, Arne Slot dà la sensazi - facebook.com facebook

Salah ritorna in Serie A? Il punto non lascia dubbi x.com