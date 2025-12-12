Dopo giorni di tensione, Mohamed Salah è tornato a disposizione del Liverpool e figura tra i convocati per la partita contro il Brighton. La sua presenza suggerisce un possibile disgelo con l’allenatore Arne Slot, aprendo nuove ipotesi sul suo futuro in maglia Reds e sulla sua permanenza al club.

Salah torna nella rosa del Liverpool: disgelo con Slot e convocazione per il Brighton Dopo giorni di tensione con l’allenatore Arne Slot, Mohamed Salah è tornato regolarmente nella rosa del Liverpool e figura tra i convocati per la partita di Premier League contro il Brighton. L’egiziano, 33 anni, era stato escluso dalla lista per la . Calcionews24.com

Salah rimarrà al Liverpool? La situazione potrebbe scongelarsi: quel gesto è abbastanza significativo - Salah torna nella rosa del Liverpool: disgelo con Slot e convocazione per il Brighton Dopo giorni di tensione con l’allenatore Arne Slot, Mohamed Salah è tornato regolarmente nella rosa del Liverpool ... calcionews24.com

Salah convocato dal Liverpool dopo l’esclusione contro l’Inter: può essere l’addio ad Anfield - Salah trona tra i convocati del Liverpool per la partita contro il Brighton: giocherà l'ultima ad Anfield prima della Coppa d'Africa, ma il 2026 è ancora ... fanpage.it

"Salah rottura totale con il Liverpool... anche la Roma alla finestra." SÌ, L'HO LETTO PER DAVVERO! Come ho letto che Zirkzee è un passo e Pellegrini ha già detto si al Napoli. Mi chiedo, ma chi scrive ste ci crede davvero o spara tutto quello che gli vi - facebook.com facebook