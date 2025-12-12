Salah lascia il Liverpool? Annuncio di Slot presa questa decisione sull’egiziano Parole che non lasciano alcun dubbio!

L'eventuale addio di Mohamed Salah dal Liverpool continua a far discutere i tifosi, con il tecnico Arne Slot che ha recentemente commentato il futuro dell'egiziano. Le sue parole hanno alimentato sospetti e aspettative, lasciando intendere possibili cambiamenti nella rosa dei Reds. Ecco le ultime novità e le dichiarazioni più significative sulla situazione di Salah.

Salah lascia il Liverpool? Arne Slot – tecnico dei Reds – è tornato a parlare così del futuro dell'esterno egiziano. Ecco cosa ha detto. Dopo la preziosa vittoria in Champions League contro l'Inter a San Siro, in casa Liverpool a tenere banco non è solo il risultato del campo, ma il futuro del suo giocatore più rappresentativo. Arne Slot ha voluto mandare un segnale inequivocabile riguardo alla situazione contrattuale di Mohamed Salah. Durante l'ultima conferenza stampa, rispondendo alle inevitabili domande sul destino dell'attaccante egiziano, Slot ha pronunciato parole che sanno di investitura definitiva: " Non ho motivo di non volere che Mo Salah resti nel club ".

Arne Slot si lascia andare dopo quanto accaduto in settimana con Momo Salah: «Separo tutto quello che è successo dai risultati. Prendere gol all’ultimo contro il Leeds è stato difficile da mandare giù e quanto successo nei giorni seguenti ha tolto altre energie Vai su X

Di Marzio: “Se Salah lascia Liverpool andrà…” - facebook.com Vai su Facebook

Salah Liverpool, ci sarà contro l'Inter? La decisione di Slot ora è ufficiale. Ecco i dettagli e cosa succederà nei prossimi giorni - Una posizione forte che conferma la rottura con l'egiziano Alla vigilia della grande sfida di Champions League tra Inter ...

Slot lascia Salah a casa: "Non aveva il diritto di farlo" - Confermando le sensazioni dei giorni scorsi, Arne Slot ha deciso di non convocare Mohamed Salah nel big match di questa sera a San Siro contro l 'Inter.

