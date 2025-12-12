Salah convocato dal Liverpool dopo l'esclusione contro l'Inter | può essere l'addio ad Anfield

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mohamed Salah è stato convocato dal Liverpool per la sfida contro il Brighton, tornando in panchina dopo l'esclusione precedente contro l’Inter. La partita rappresenta l’ultima occasione ad Anfield prima della partenza per la Coppa d’Africa, lasciando incertezza sul suo futuro a lungo termine con il club, con il 2026 ancora come incognita.

Salah trona tra i convocati del Liverpool per la partita contro il Brighton: giocherà l'ultima ad Anfield prima della Coppa d'Africa, ma il 2026 è ancora un'incognita. Fanpage.it

