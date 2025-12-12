Salah addio al Liverpool vicino? L’indizio di Slot e le piste di mercato

Le recenti tensioni tra Mohamed Salah e il Liverpool alimentano i rumors su un possibile addio dell'attaccante egiziano a gennaio. L'esclusione dal match di Champions contro l'Inter ha suscitato sospetti, aprendo nuove ipotesi di mercato e di un futuro incerto per Salah con i Reds.

(Adnkronos) – Mohamed Salah lascerà il Liverpool a gennaio? L'attaccante egiziano è in rotta con i Reds dopo essere stato escluso dai convocati per la trasferta di Champions League contro l'Inter, vinta dagli inglesi 1-0 con il discusso rigore trasformato da Szoboszlai. A parlare del futuro di Salah, che lunedì prossimo partirà per la Coppa .

