Salah a pranzo con un ex compagno è un indizio di mercato | Gli ha fatto tantissime domande

Un pranzo tra Mohamed Salah e un ex compagno, Henderson, alimenta le speculazioni di mercato. L'incontro, ricco di domande, suggerisce che Salah potrebbe non lasciare il Liverpool, ma ha già acceso l'interesse di numerosi club pronti a ingaggiarlo. Un segnale che il futuro dell'egiziano rimane incerto, tra conferme e voci di trasferimento.

Arrivati anche i dirigenti del Liverpool al pranzo UEFA in centro a Milano - facebook.com Vai su Facebook

