Saccheggi nelle aree archeologiche a Messina provvedimento per un 75enne coinvolto nel traffico di beni culturali

Nelle prime ore di oggi, è iniziata l'operazione “Ghenos”, condotta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, per contrastare il traffico illecito di beni culturali. L'indagine ha portato all'emissione di numerose misure cautelari in Italia e all'estero, coinvolgendo anche un 75enne di Messina.

È scattata alle prime luci dell'alba di oggi l'operazione "Ghenos", un'azione coordinata dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo che ha portato all'esecuzione di numerose misure cautelari in tutta Italia e all'estero. L'indagine, iniziata nel 2021, ha smantellato una.