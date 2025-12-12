Sabatini critico | Bastoni? Pensavo avesse una carriera più lineare e con meno passaggi a vuoto Il rigore col Liverpool…

Sandro Sabatini ha commentato la prestazione di Bastoni durante il rigore contro il Liverpool, esprimendo sorprese riguardo alla sua carriera e alla decisione di commettere quell’errore. Il noto giornalista ha analizzato l’episodio, evidenziando alcune aspettative non soddisfatte e riflettendo sulle difficoltà affrontate dal difensore nerazzurro.

Inter News 24 Il noto giornalista Sandro Sabatini si è espresso così sul calcio di rigore commesso da Bastoni su Wirtz in Inter Liverpool. Ospite ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato il momento dell’Inter a due giorni dalla sconfitta in Champions League. Il focus si è concentrato sul confronto tra Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Se il centrocampista sardo viene lodato per la sua costanza e l’assenza di errori anche nei big match, il difensore della Nazionale finisce sul banco degli imputati. Secondo l’opinionista, pur non essendoci gli estremi per il rigore concesso al Liverpool, l’ingenuità commessa dal centrale classe ’99 è ingiustificabile per un giocatore di ventisei anni considerato un top player internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini critico: «Bastoni? Pensavo avesse una carriera più lineare e con meno passaggi a vuoto. Il rigore col Liverpool…»

Cerca Video Caricamento del Video...

Sandro #Sabatini all'attacco: "Ma che sta facendo #Spalletti?" #Juventus - facebook.com Vai su Facebook