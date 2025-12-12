Russia-Ucraina il Cremlino avverte | Potremmo non essere soddisfatti del piano di pace rivisto da Kiev

Il Cremlino ha espresso riserve sul piano di pace rivisto da Kiev, sottolineando che potrebbe non essere soddisfatto delle proposte presentate. Mentre le negoziazioni continuano, si evidenzia come l’attenzione si sia spostata su un dettaglio cruciale, che potrebbe influenzare significativamente il percorso verso una soluzione duratura nel conflitto tra Russia e Ucraina.

L’ultima settimana di febbrile negoziazione in merito al piano di pace per l’Ucraina sembra aver distolto l’attenzione da un piccolo ma importante particolare. Ovvero che il piano in via di definizione tra Stati Uniti e Ucraina dovrà essere approvato anche dalla Russia. Può sembrare una cosa banale, ma nella miriade di incontri, videoconferenze e annunci che si rincorrono uno dietro l’altro, sembra venir dato per scontato che Mosca accetterà tutte le modifiche all’originale piano in 28 punti (ora diventati 20). Ushakov avverte: “Non saremo soddisfatti del piano rivisto”. Ma l’accettazione del piano rivisto da parte di Mosca non è affatto scontata, come ribadito questa mattina da Yuri Ushakov, Consigliere del Cremlino per la politica Estera, presente all’incontro del 2 dicembre a Mosca con i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner. Panorama.it

