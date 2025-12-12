Russell Crowe | una delle sue prime interpretazioni piuttosto cringe diventa virale su TikTok

Russell Crowe, noto per le sue interpretazioni iconiche, ha condiviso un momento divertente del passato: una delle sue prime interpretazioni, considerata

Anche le grandi star hanno dovuto accettare lavori 'imbarazzanti': ne sa qualcosa il divo de Il gladiatore, chiamato a commentare un esilarante video di formazione aziendale del 1989 divenuto virale su TikTok. Forte di un premio Oscar e di tante indimenticabili interpretazioni, Russell Crowe è oggi una delle star più amate, ma anche lui all'esordio ha dovuto piegarsi a lavori imbarazzanti. Adesso uno dei suoi primi ruoli, decisamente cringe, è riemerso fino a diventare virale su TikTok. Il video in questione sarebbe un video di formazione aziendale del 1989 in cui Crowe interpretava un dipendente irritabile rimasto ferito in un incidente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it