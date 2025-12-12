Runjaic | Sappiamo che metà stadio tiferà Napoli in Italia funziona così Lucca non l’ho sentito

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha presentato la sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica alle 15. Durante la conferenza stampa, ha commentato le aspettative e l’atmosfera prevista allo stadio, sottolineando anche il ruolo dei tifosi e l’assenza di contatti con Lucca.

L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha presentato in conferenza stampa il match di campionato col Napoli, previsto per domenica alle 15. La conferenza di Runjaic. Che squadra ha visto dopo il Genoa? «Nessuno perde volentieri in casa propria, ma a volte il calcio è così. Sappiamo che dobbiamo approcciare meglio le partite, indipendentemente dall'avversario. Dobbiamo scendere in campo con la giusta intensità, è qualcosa che ci è mancato in alcune gare. Ora giochiamo contro i campioni in carica, ma possiamo fare bene, se non si è in grado di vincere la gara bisogna cercare di non perdere, vogliamo fare bene sempre davanti ai nostri tifosi.