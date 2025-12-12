Runjaic | Metà stadio tiferà Napoli ma noi faremo di tutto per vincere

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kosta Runjaic, allenatore del club avversario, ha commentato la sfida contro il Napoli di Conte, sottolineando che, nonostante metà dello stadio tifera' per i partenopei, la sua squadra darà il massimo per ottenere la vittoria. Le sue parole arrivano alla vigilia di una partita importante, carica di emozioni e aspettative.

