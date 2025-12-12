Runjaic | Metà stadio tiferà Napoli ma noi faremo di tutto per vincere
Kosta Runjaic, allenatore del club avversario, ha commentato la sfida contro il Napoli di Conte, sottolineando che, nonostante metà dello stadio tifera' per i partenopei, la sua squadra darà il massimo per ottenere la vittoria. Le sue parole arrivano alla vigilia di una partita importante, carica di emozioni e aspettative.
Le parole del tecnico friulano alla vigilia del match contro il Napoli di Conte. Kosta Runjaic, allenatore friulano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. "Domani arriverà il #Napoli e sappiamo che metà stadio tiferà per loro. Solo in Italia funziona così, sono cose che in Germania o altrove non accadono" - #Runjaic in conferenza stampa