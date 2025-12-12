Rumore in Carmine Poli difende il Comune | Non potevamo fare meglio di così

Nel quartiere Carmine, il Comune si difende dalle accuse di eccessivo rumore, con Poli che afferma:

"Abbiamo fatto quanto e più di quel che si poteva fare. E credo che si sarebbe dovuto portare a dibattimento tutti i soggetti, sentire anche la voce dei commercianti, perché tutti a vario titolo hanno partecipato alla costruzione delle policy che abbiamo messo in pratica". Rivendica così la. Bresciatoday.it

