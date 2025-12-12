Rugby Challenge Cup | le Zebre Parma crollano nella ripresa a Montpellier

Le Zebre Parma affrontano il Montpellier Hérault Rugby nel secondo turno della Challenge Cup di rugby allo Septeo Stadium di Montpellier. La partita si è conclusa con un crollo delle Zebre nella ripresa, evidenziando le dinamiche e le sfide di questa fase della competizione europea.

Si è appena conclusa allo Septeo Stadium di Montpellier la sfida valida per il secondo turno della Challenge Cup di rugby e in campo sono scesi i padroni di casa del del Montpellier Hérault Rugby e le Zebre Parma. Le due formazioni si presentavano all’appuntamento forti di una vittoria all’esordio e volevano continuare il percorso netto. Ecco come è andata. Avvio brillante al GGL Stadium, con le Zebre Parma subito aggressive: dopo appena tre minuti Ruggeri trova un varco centrale e rompe la linea difensiva, dando slancio agli ospiti. La pressione emiliana si concretizza al 9’, quando Licata finalizza da corta distanza la maul avanzante per la prima meta dell’incontro. Oasport.it

