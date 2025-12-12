Rugby Challenge Cup | le Zebre Parma crollano nella ripresa a Montpellier

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Zebre Parma affrontano il Montpellier Hérault Rugby nel secondo turno della Challenge Cup di rugby allo Septeo Stadium di Montpellier. La partita si è conclusa con un crollo delle Zebre nella ripresa, evidenziando le dinamiche e le sfide di questa fase della competizione europea.

Si è appena conclusa allo Septeo Stadium di Montpellier la sfida valida per il secondo turno della Challenge Cup di rugby e in campo sono scesi i padroni di casa del del Montpellier Hérault Rugby e le Zebre Parma. Le due formazioni si presentavano all’appuntamento forti di una vittoria all’esordio e volevano continuare il percorso netto. Ecco come è andata. Avvio brillante al GGL Stadium, con le Zebre Parma subito aggressive: dopo appena tre minuti Ruggeri trova un varco centrale e rompe la linea difensiva, dando slancio agli ospiti. La pressione emiliana si concretizza al 9’, quando Licata finalizza da corta distanza la maul avanzante per la prima meta dell’incontro. Oasport.it

rugby challenge cup zebreRugby, Challenge Cup: le Zebre Parma vanno nella tana del Montpellier - Torna la Rugby Challenge Cup e nel weekend si disputa la seconda giornata della manifestazione continentale e per le Zebre Parma una dura trasferta sul ... oasport.it

EPCR: il XV delle Zebre per la trasferta di Montpellier - Domani, venerdì 12 dicembre 2025, scenderanno in campo al GGL Stadium contro il Montpellier Hérault Rugby, kick- sportparma.com

rugby challenge cup le zebre parma crollano nella ripresa a montpellier

© Oasport.it - Rugby, Challenge Cup: le Zebre Parma crollano nella ripresa a Montpellier

Bautista Stavile Scores a Bomb of a Try!!! | Zebre Parma v US Montauban | EPCR Challenge Cup Instant

Video Bautista Stavile Scores a Bomb of a Try!!! | Zebre Parma v US Montauban | EPCR Challenge Cup Instant