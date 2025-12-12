Rugby Challenge Cup | la Benetton vuole il bis contro Perpignan
La Rugby Challenge Cup torna in scena con la seconda giornata, offrendo alla Benetton Treviso l'opportunità di consolidare la propria posizione nel torneo. Dopo una prima vittoria, i biancoverdi affrontano in casa il Perpignan, cercando di proseguire il cammino positivo in questa competizione continentale.
Torna la Rugby Challenge Cup e nel weekend si disputa la seconda giornata della manifestazione continentale e per la Benetton Treviso la chance di continuare a correre, ospitando in casa il Perpignan. Entrambe le formazioni sono reduci da un successo all’esordio, con l’Usap che ha battuto Newport in casa, mentre i veneti hanno espugnato in rimonta il campo dei Lions. Il Perpignan ha in rosa alcuni nomi ben noti a queste latitudini, come l’azzurro Pietro Ceccarelli, e pericolosi come Jordan Petaia e Jamie Richie. Ma se in Challenge Cup i francesi possono sin qui sorridere, ben diversa la situazione in campionato, dove Perpignan è fermo a zero successi in undici giornate e rischia la retrocessione. 🔗 Leggi su Oasport.it
