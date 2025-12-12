Ruba rame e argento e prova a sfuggire ai carabinieri 57enne arrestato

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire ai carabinieri durante un controllo. L'uomo, che aveva in suo possesso rame e argento provenienti da una ditta presso cui lavora, aveva eluso l’alt e cercato di fuggire. L’arresto è avvenuto dopo un inseguimento, durante il quale sono stati rinvenuti i materiali rubati.

Elude l'alt impostogli e prova a scappare: inseguito, viene fermato e trovato in possesso di rame e argento risultato rubato dalla ditta preso la quale presta servizio. Per questo motivo a Torre del Greco, i carabinieri della locale sezione radiomobile hanno arrestato Rolando Gallo, 57enne residente a Scafati e già noto alle forze dell'ordine. Le accuse sono di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell'Arma, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato l'uomo in sella ad una moto mentre effettuava diverse manovre pericolose, sorpassando le auto nel traffico.

