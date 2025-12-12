Rozzano la notte di Paky Concerto al quartiere Aler Bagno di folla e polemiche | Messaggi non codivisibili

A Rozzano, il concerto di Paky al quartiere Aler ha attirato un’elevata affluenza di pubblico, trasformando un condominio in un palcoscenico a cielo aperto. L’evento ha suscitato entusiasmo e polemiche, con alcuni che criticano i messaggi trasmessi, sottolineando l’importanza di valori condivisi e rispettosi.

Un condominio che si trasforma in un palco a cielo aperto, e il concerto di Paky infiamma il quartiere popolare. Bagno di folla, mercoledì sera a Rozzano, per l’esibizione del rapper 26enne Vincenzo Mattera, in arte Paky, tra i palazzi di via delle Mimose. Con un pubblico di 4-5mila persone, tra le quali tanti ragazzi con le loro famiglie, il listening party è stato l’occasione per il lancio del nuovo album dell’artista, “Gloria“. Presenti all’evento alcuni dei nomi attualmente più noti del panorama musicale, tra cui Clara, Tedua, Rose Villain, Niky Savage, Finem e Shiva. La serata è stata accompagnata dalla proiezione di video sulla facciata del condominio di via Mimose, bandiere e fumogeni dai balconi, nonché fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo di “Rozzi“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, la notte di Paky. Concerto al quartiere Aler. Bagno di folla e polemiche: "Messaggi non codivisibili"

Paky accende Rozzano, migliaia al listening party di Gloria

