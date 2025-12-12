Rovaniemi jet e soldati Nato nel villaggio di Babbo Natale
A Rovaniemi, la famosa città finlandese conosciuta come la casa di Babbo Natale, si stanno verificando eventi inattesi. Gli ultimi giorni hanno portato nella località un’atmosfera insolita, con presenza di jet e soldati NATO, suscitando sorpresa tra i visitatori e alterando il tradizionale spirito natalizio.
Gli adepti di Babbo Natale che in queste settimane prenatalizie stanno fioccando sulla cittadina finlandese di Rovaniemi, universalmente considerata (grazie a una buona dose di marketing) la casa di Santa Claus, stanno sperimentando qualcosa di sconosciuto a coloro che hanno visitato il posto negli scorsi anni: si chiama adrenalina e non è legata all’avvistamento di Babbo Natale in persona (cosa improbabile) o alla scoperta (altrettanto improbabile) che la sua slitta voli per davvero. Ma al rombo delle pale degli elicotteri militari e dei motori dei caccia che sorvolano regolarmente la cittadina e le foreste che la circondano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Finland hosts international exercises with NATO Allies
Babbo Natale assediato dai soldati, a Rovaniemi avanza la Nato Vai su X
La scorsa settimana quasi 1.000 soldati provenienti da Svezia, Finlandia e Regno Unito erano impegnati nella Lapland Steel 25 - facebook.com Vai su Facebook