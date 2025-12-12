Rovaniemi jet e soldati Nato nel villaggio di Babbo Natale

A Rovaniemi, la famosa città finlandese conosciuta come la casa di Babbo Natale, si stanno verificando eventi inattesi. Gli ultimi giorni hanno portato nella località un’atmosfera insolita, con presenza di jet e soldati NATO, suscitando sorpresa tra i visitatori e alterando il tradizionale spirito natalizio.

Gli adepti di Babbo Natale che in queste settimane prenatalizie stanno fioccando sulla cittadina finlandese di Rovaniemi, universalmente considerata (grazie a una buona dose di marketing) la casa di Santa Claus, stanno sperimentando qualcosa di sconosciuto a coloro che hanno visitato il posto negli scorsi anni: si chiama adrenalina e non è legata all’avvistamento di Babbo Natale in persona (cosa improbabile) o alla scoperta (altrettanto improbabile) che la sua slitta voli per davvero. Ma al rombo delle pale degli elicotteri militari e dei motori dei caccia che sorvolano regolarmente la cittadina e le foreste che la circondano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rovaniemi, jet e soldati Nato nel villaggio di Babbo Natale

Finland hosts international exercises with NATO Allies

Video Finland hosts international exercises with NATO Allies Video Finland hosts international exercises with NATO Allies

Cerca Video Caricamento del Video...

Babbo Natale assediato dai soldati, a Rovaniemi avanza la Nato Vai su X

La scorsa settimana quasi 1.000 soldati provenienti da Svezia, Finlandia e Regno Unito erano impegnati nella Lapland Steel 25 - facebook.com Vai su Facebook