Roser Lopéz Espinosa arriva apre la rassegna di danza contemporanea L’Arte dello Spettatore a Bitonto
Roser Lopéz Espinosa inaugura la rassegna di danza contemporanea L’Arte dello Spettatore a Bitonto, portando la sua esperienza internazionale nel network Danza Puglia. L’artista spagnola partecipa a programmi di formazione a Bari e si esibisce al Teatro Traetta di Bitonto, contribuendo a valorizzare la scena coreutica locale e internazionale.
Il Network Internazionale Danza Puglia ospita la danzatrice e coreografa spagnola Roser Lopéz Espinosa per le attività di formazione in programma a LuAP, nel quartiere Japigia di Bari, e all'interno della programmazione de L'Arte dello Spettatore al Teatro Traetta di Bitonto. Domenica 14 dicembre 2025 – ore 19:00 NOVEMBER di Roser López Espinosa Teatro Traetta – Bitonto Rassegna: L'Arte dello Spettatore 2025/26 Un campo da gioco, tre danzatori e un paesaggio da costruire insieme. November è una danza fatta