Rosella Sensi | La Roma ha dimostrato di essere all’altezza I Friedkin hanno riportato ordine

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, commenta con entusiasmo la recente vittoria della squadra contro il Celtic. Sensi sottolinea come i Friedkin abbiano riportato ordine e stabilità, evidenziando la crescita e la maturità del club giallorosso in questo momento.

L’ex presidentessa della Roma Rosella Sensi ha rilasciato alcune dichiarazioni l’indomani della bella vittoria ottenuta dalla formazione giallorossa sul Celtic. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Radio: “Siamo contenti del risultato, la Roma vale più delle ultime partite. Obiettivo Champions League? Sono scaramantica, pochissimo tempo fa c’era chi parlava di scudetto. Dobbiamo restare con i piedi per terra, la Roma ha dimostrato che giocando bene è all’altezza di tutti “. Rosella Sensi: “Gasperini è un pragmatico”. Questo invece il pensiero su Gasperini: “ Sa mettere bene la squadra in campo, è un pragmatico. Sololaroma.it Rosella Sensi: “Se gioca bene la Roma è all’altezza di tutti, bisogna starle vicino” Rosella Sensi: “Se gioca bene la Roma è all’altezza di tutti, bisogna starle vicino” - L'ex presidente: "Gasp si sa far coinvolgere nel modo giusto dall'ambiente, il tifoso è il valore aggiunto". msn.com Rosella Sensi, sindaca di Visso: «Da bimba sognavo di fare la giornalista» - È stato così per Rosella Sensi la cui vita, sin dall’infanzia, si è divisa tra Roma - corriereadriatico.it Rosella #Sensi: "La #Roma quest’anno ha dimostrato che quando gioca bene sa essere all’altezza di tutti" #ASRoma #RosellaSensi X.com Le parole dell’ex presidente della Roma Rosella Sensi a Radio Radio? - facebook.com Facebook © Sololaroma.it - Rosella Sensi: “La Roma ha dimostrato di essere all’altezza. I Friedkin hanno riportato ordine”

Rosella Sensi: “Quanto mi manca la Roma… I fischi? La delusione ci sta”

Video Rosella Sensi: “Quanto mi manca la Roma… I fischi? La delusione ci sta” Video Rosella Sensi: “Quanto mi manca la Roma… I fischi? La delusione ci sta”