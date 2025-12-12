Rose Villain salta Sanremo e conquista il Natale… in lingerie

Rose Villain sorprende i fan scegliendo di saltare il Festival di Sanremo per concentrarsi su un progetto natalizio in lingerie. L'artista si distacca dalla scena tradizionale per conquistare il pubblico con un’immagine diversa e originale, puntando su un concept innovativo e suggestivo che mette in risalto la sua personalità e creatività.

Rose Villain sorprende tutti: niente palco dell’Ariston, niente gara, niente ansia da classifica. Questa volta a brillare non è un nuovo singolo, ma un progetto tutto da guardare. Per il Natale 2025, infatti, la cantante si mette in gioco in un modo completamente diverso. e decisamente più intimo. Yamamay l’ha scelta come protagonista assoluta della sua campagna natalizia, trasformandola in una musa scintillante tra neve, magia e, ovviamente, lingerie. È ufficiale: Rose Villain non va a Sanremo. Rose Villain a Sanremo 2025 Dopo due edizioni consecutive in cui aveva dominato il Festival con carisma, presenza scenica e look da far tremare il pubblico, Rose Villain sceglie un 2026 senza Sanremo. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Rose Villain salta Sanremo e conquista il Natale… in lingerie

Ritmi coinvolgenti e atmosfera festosa con Rose Villain GEMMA: https://tinyurl.com/emyzkvzd #Yamamay - facebook.com Vai su Facebook

Rose Villain: «Il corpo esibito è una forma artistica. Nell'intimo più sexy mi vedo simpatica. » Vai su X

Rose Villain: «Esibire il mio corpo è una forma d'arte. Ogni giorno mi scrivono: "Se non fossi nuda", "se non avessi il seno grosso"...» - Si riaccende il dibattito che da tempo attraversa la scena pop italiana sull'uso del corpo e del nudo nella musica. Come scrive corriereadriatico.it

“Se non fossi nuda…”: Rose Villain sbotta dopo le critiche sul suo corpo - Rose Villain risponde alle critiche sul suo corpo e racconta il suo lato più autentico: com’è davvero fuori dal palco. Come scrive donnaglamour.it

Sanremo 2025 - Rose Villain canta Fuorilegge

Video Sanremo 2025 - Rose Villain canta Fuorilegge Video Sanremo 2025 - Rose Villain canta Fuorilegge